Гражданские команды Нижнего представят социальные проекты на конкурсе «Генератор»

10 февраля в 10:00 в зале Городской Думы Нижнего Новгорода (Кремль, корпус №5) стартует «Генератор» - площадка для конкурсной экспозиции социальных проектов, разработанных и реализуемых на территории Нижнего Новгорода. Информационный партнер мероприятия — газета «Нижегородская правда».

На площадке «Генератора» инициативные граждане и команды смогут представить на суд экспертов свои социальные проекты, реализуемые на территории города.

Призёры конкурса получат сертификаты клиники «Садко», а авторы лучшего проекта - планшет, предоставленный НИЦ СЭНЭКС. Кроме того, для всех участников «Генератора - 2017» на площадке НИУ РАНХиГС при Президенте РФ формируется городской проектный офис, направленный на продвижение проектов на новые конкурсные площадки и на содействие в реализации социальных проектов и решении городских социальных проблем.

Экспертами конкурса выступят: заместитель главы города Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, начальник управления научных исследований и проектов НИУ РАНХиГС Андрей Дахин, представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в ПФО Сергей Бочаров, директор ИД «Нижегородская правда» Татьяна Метелкина.