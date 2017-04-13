Граждане смогут в режиме онлайн наблюдать за всеми процессами в бюджетной сфере

13 апреля 2017 года на Нижегородской ярмарке в рамках Х международного IT-форума министерство финансов региона провело круглый стол на тему «Электронный бюджет Нижегородской области: промежуточные итоги и ближайшие перспективы».

В заседании круглого стола приняли участие министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима, председатель общественного совета при министерстве финансов, депутат Законодательного собрания области Вячеслав Аксиньин, первый заместитель начальника Волго-Вятского ГУ Банка России Евгений Эберенц, представители органов исполнительной власти области, руководители финансовых органов и структурных подразделений министерства финансов.

Участники мероприятия рассмотрели вопросы создания и перспектив развития системы «Электронный бюджет» как единого комплекса управления государственными и муниципальными финансами, проанализировали опыт проведения публичных слушаний по проекту областного бюджета в онлайн-формате, рассмотрели вопросы формирования и ведения реестра источников доходов, осуществления контроля в сфере государственных закупок и создания централизованной бухгалтерии в органах государственной власти. Кроме того, участники круглого стола ознакомились с актуальными вопросами реализации национального проекта «Карта «Мир».

«Основная цель электронного бюджета — обеспечить открытость и прозрачность деятельности всех органов исполнительной власти. Используя единую автоматизированную систему в финансовой сфере, мы, прежде всего, нацелены на повышение качества работы всех государственных учреждений и на оказание более качественных государственных услуг гражданам», — подчеркнула Ольга Сулима.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили бюджетную политику правительства региона как одну из самых эффективных в стране.«Руководству Нижегородской области чаще, чем другим удается, что называется, „пробить“ дополнительные средства из федерального бюджета и грамотно распределить их по самым важным направлениям и регионального, и городского развития. Благодаря этому экономическая ситуация здесь по-прежнему остается лучше, чем в среднем по РФ и в других регионах со схожей структурой экономики», — заявил аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Анатолий Вакуленко.