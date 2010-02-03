Грабителей-сладкоежек задержали в Дзержинске

16:34 — 06.02.2017

 Юлия Полякова


Грабителей-сладкоежек задержали в Дзержинске. Убегая, они потеряли банку мёда и мобильник. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области, криминальный дуэт ограбил магазин по улице Молодёжной. Похитителей двух банок мёда работники магазина попытались задержать, и при этом один из злоумышленников выронил часть похищенного и телефон. Когда сотрудники уголовного розыска подозреваемых задержали, банку мёда они уже успели продать. Задержанным 30 и 35 лет, ранее судимы. 

Проверяется их причастность к совершению других преступлений.

Теги: Криминал

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