Грабителей-сладкоежек задержали в Дзержинске

Грабителей-сладк оежек задержали в Дзержинске. Убегая, они потеряли банку мёда и мобильник.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области, криминальный дуэт ограбил магазин по улице Молодёжной. Похитителей двух банок мёда работники магазина попытались задержать, и при этом один из злоумышленников выронил часть похищенного и телефон. Когда сотрудники уголовного розыска подозреваемых задержали, банку мёда они уже успели продать. Задержанным 30 и 35 лет, ранее судимы.

Проверяется их причастность к совершению других преступлений.