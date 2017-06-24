Государственные награды нижегородцам вручил сегодня губернатор Валерий Шанцев

Торжественная церемония состоялась в Усадьбе Рукавишниковых. От имени Прзидента России Владимира Путина глава региона Валерий Шанцев вручил награды представителям различных сфер – науки, культуры, образования, промышленности.

Художник Владимир Рекин награждён Почётной грамотой Президента России. Орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» III степени получили главный дирижёр симфонического оркестра Нижегородской филармонии Александр Скульский, художественный руководитель, директор Нижегородской филармонии Ольга Томина. Благодарностью Президента России отмечены художник-график Александр Бутусов и директор Нижегородского театра драмы имени М.Горького Борис Кайнов. Премию Нижегородской области в сфере охраны окружающей среды имени В.В.Найденко получили профессора Мининского университета Наталья Винокурова и Галина Камерилова.

- Вы – те маяки, на которых можно и нужно равняться, - обратился Валерий Шанцев к виновникам торжества. – Вместе мы развиваем наш регион, делаем нашу страну сильной.

Всего награды получил 31 человек.