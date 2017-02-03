Гостиница на Гребном канале признана самовольной постройкой

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал самовольной постройкой и решил снести здание гостиницы, построенное на Гребном канале. Об этом сообщает сайт gipernn.

Согласно материалам дела, собственник земельного участка на улице Слобода Печеры (Гребной канал) возвел шестиэтажное нежилое здание с эксплуатируемо й кровлей и котельной на крыше.

Никаких разрешений инициатор строительства не получал. Более того, он нарушил ряд градостроительны х регламентов, в том числе закон об охране объектов культурного наследия (дом построили в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород»). Участок, который находится в собственности ответчика, предназначен для индивидуального жилищного строительства (до трёх этажей, одной семьи).

Суд счел требования администрации города законными и признал шестиэтажное здание самовольной постройкой. Несмотря на то, что она возведена на участке ответчика, он обязан снести это сооружение.