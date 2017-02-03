Гостиница на Гребном канале признана самовольной постройкой

14:51 — 02.02.2017

 Евгений Спирин


Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал самовольной постройкой и решил снести здание гостиницы, построенное на Гребном канале. Об этом сообщает сайт gipernn.

Согласно материалам дела, собственник земельного участка на улице Слобода Печеры (Гребной канал) возвел шестиэтажное нежилое здание с эксплуатируемой кровлей и котельной на крыше.

Никаких разрешений инициатор строительства не получал. Более того, он нарушил ряд градостроительных регламентов, в том числе закон об охране объектов культурного наследия (дом построили в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород»). Участок, который находится в собственности ответчика, предназначен для индивидуального жилищного строительства (до трёх этажей, одной семьи).

Суд счел требования администрации города законными и признал шестиэтажное здание самовольной постройкой. Несмотря на то, что она возведена на участке ответчика, он обязан снести это сооружение.

Теги: Общество

Материалы по теме:

02.02.2017

Три проекта из Приволжья вошли в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник»

Авторов ожидает публичная защита проектов в Москве.

02.02.2017

На Бору и в Кулебаках проверили состояние тепловых сетей

Информация о выявленных нарушениях будет направлена главам городских округов.

02.02.2017

Писатель Михаил Крупин представит нижегородцам книгу стихов «Два слова о полку»

Участники встречи смогут поговорить с писателем о литературе, поэзии, кино, о русском языке и русской истории.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.