Гостиница на Гребном канале признана самовольной постройкой
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал самовольной постройкой и решил снести здание гостиницы, построенное на Гребном канале. Об этом сообщает сайт gipernn.
Согласно материалам дела, собственник земельного участка на улице Слобода Печеры (Гребной канал) возвел шестиэтажное нежилое здание с эксплуатируемо
Никаких разрешений инициатор строительства не получал. Более того, он нарушил ряд градостроительны
Суд счел требования администрации города законными и признал шестиэтажное здание самовольной постройкой. Несмотря на то, что она возведена на участке ответчика, он обязан снести это сооружение.
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