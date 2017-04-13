Гостей нижегородской части ЧМ по футболу-2018 будут принимать оба терминала «Стригино»
Гостей нижегородской части ЧМ по футболу-2018 будут принимать оба терминала «Стригино»
После окончания чемпионата мира по футболу-2018 старый терминал нижегородского аэропорта будет снесен. Хотя ещё во время проведения мундиаля он будет функционировать наравне с новым: для пропуска и досмотра пассажиров, как из России, так и из-за заграницы.
Для этого старое здание будет отремонтировано, а в пропускном пункте появится дополнительно оборудование.
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