Госдолг в Нижегородской области снова сократился

15:32 — 19.04.2017

 Олег Папилов

Госдолг в Нижегородской области снова сократился

15:32 — 19.04.2017

 Олег Папилов


На 6 миллиардов рублей сократился объем госдолга Нижегородской области за последние 12 месяцев. В марте 2017 года госдолг составил 71,3 миллиарда, что на 8 процентов меньше, чем в марте-2016-го.

Об этом сообщили в министерстве финансов региона и подчеркнули, что объем долга сейчас на 20 процентов ниже предельного (он составляет 88,88 миллиарда рублей), то есть он находится на экономически безопасном уровне.

Ранее областной минфин сообщил, что губернатору Валерию Шанцеву удалось привлечь из федерального бюджета практически беспроцентные (под 0,1 процента годовых) кредиты, что позволяет ежегодно экономить на обслуживании госдолга до 300 миллионов рублей.

Теги: Экономика

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