Городу-побратиму Нижнего Новгорода Эссену вручен символический ключ «Зеленая столицы Европы»

16:48 — 25.01.2017

 Алина Малинина


На этой неделе председатель комиссии по экологии городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов стал участником торжественного вручении символического ключа «Зеленая столицы Европы» городе- побратима Эссен. Этот почетный титул Эссену перешел от его предыдущего обладателя, словенской столицы Любляны. 
- За последние несколько лет в Эссене были реализованы многочисленные экологические проекты в области  улучшения качества воздуха, повышения энергоэффективности, планирования зеленых насаждений, оптимизации менеджмента отходов, ренатурализации реки Эмшер, - отметил Михаил Кузнецов. - Раньше этот город был одним из лидеров по уровню загрязненности в Германии. А сегодня здесь есть чему поучиться.
Особо стоит отметить, по словам Михаила Кузнецова, главный принцип экологической деятельности в Эссене – все экологические программы финансируются не по остаточному принципу, а в первую очередь, и только это позволяет городу заслуженно получать звание зеленой столицы Европы.
Перенять опыт Эссена в  вопросах сохранения окружающей среды особенно важно особенно сейчас, ведь в нашей стране 2017-й объявлен годом экологии.
По данным председателя комиссии по экологии городской Думы Нижнего Новгорода, сейчас в комиссии по экологии городской Думы готовится большая программа экологических мероприятий, которая в ближайшее время будет вынесена на суд депутатов городской думы. 

Теги: Экология

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