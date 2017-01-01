Городу-побратиму Нижнего Новгорода Эссену вручен символический ключ «Зеленая столицы Европы»

На этой неделе председатель комиссии по экологии городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов стал участником торжественного вручении символического ключа «Зеленая столицы Европы» городе- побратима Эссен. Этот почетный титул Эссену перешел от его предыдущего обладателя, словенской столицы Любляны.

- За последние несколько лет в Эссене были реализованы многочисленные экологические проекты в области улучшения качества воздуха, повышения энергоэффективности, планирования зеленых насаждений, оптимизации менеджмента отходов, ренатурализации реки Эмшер, - отметил Михаил Кузнецов. - Раньше этот город был одним из лидеров по уровню загрязненности в Германии. А сегодня здесь есть чему поучиться.

Особо стоит отметить, по словам Михаила Кузнецова, главный принцип экологической деятельности в Эссене – все экологические программы финансируются не по остаточному принципу, а в первую очередь, и только это позволяет городу заслуженно получать звание зеленой столицы Европы.

Перенять опыт Эссена в вопросах сохранения окружающей среды особенно важно особенно сейчас, ведь в нашей стране 2017-й объявлен годом экологии.

По данным председателя комиссии по экологии городской Думы Нижнего Новгорода, сейчас в комиссии по экологии городской Думы готовится большая программа экологических мероприятий, которая в ближайшее время будет вынесена на суд депутатов городской думы.