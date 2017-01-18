Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» впервые пройдет в Дзержинске
Городской фестиваль искусств «Рождественские встречи» пройдет в Дзержинске 19-20 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.
Он откроется театрализованным представлением «Рождественская сказка» в концертном зале Дворца культуры химиков. Начало в 15.00.
А 20 января в 13.00 в концертном зале «Маэстро» «Детской музыкальной школы № 3 имени Гусельникова» состоится концерт победителей конкурса «Рождественские музыкальные собрания». В этот же день в 16.00 в концертном зале центральной детской музыкальной школы имени Скрябина пройдёт фестиваль хоровых коллективов «Рождественский хоровой фестиваль». Хоры детских школ искусств и хор Воскресенского благочиния исполнят по два произведения таких направлений, как рождественские песнопения, произведения русской классики, русские народные песни в обработке композиторов-классиков или произведения современных композиторов.
Завершится фестиваль концертом «Рождественский подарок», который пройдёт в большом зале дзержинского музыкального колледжа. Начало в 18.00.
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