«Городские гулянья» пройдут в Дзержинске в субботу

VI Городской фестиваль народного танца «Городские гулянья» пройдет в Дзержинске в эту субботу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фестиваль состоится на сцене Дворца культуры имени Якова Свердлова и будет посвящён памяти хореографа Галины Ильиничны Скорляковой. По информации пресс-службы, почётными гостями фестиваля станут:заместитель главы администрации Дзержинска по социальной политике Валентина Сахарова, директор департамента социальной политики и спорта администрации города Сергей Гончаров, начальник управления социальной политики департамента социальной политики и спорта администрации города Ольга Тренева и депутаты городской Думы Дзержинска.

В фестивале примут участие коллективы муниципальных учреждений культуры — детских музыкальных школ, детских школ искусств, дворцов культуры Решетихи, Дзержинска и Нижнего Новгорода. В этот день своё искусство зрителям праздника представят более трёхсот участников фестиваля, исполнив народные и стилизованные хореографические композиции и фольклорное пение.

Начало праздника запланировано на 15.00