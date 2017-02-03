«Городские гулянья» пройдут в Дзержинске в субботу

16:16 — 01.02.2017

 Ольга Севрюгина


 VI Городской фестиваль народного танца «Городские гулянья» пройдет в Дзержинске в эту субботу. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фестиваль состоится на сцене Дворца культуры имени Якова Свердлова и будет посвящён памяти хореографа Галины Ильиничны Скорляковой. По информации пресс-службы, почётными гостями фестиваля станут:заместитель главы администрации Дзержинска по социальной политике Валентина Сахарова, директор департамента социальной политики и спорта администрации города Сергей Гончаров, начальник управления социальной политики департамента социальной политики и спорта администрации города Ольга Тренева и депутаты городской Думы Дзержинска.
В фестивале примут участие коллективы муниципальных учреждений культуры — детских музыкальных школ, детских школ искусств, дворцов культуры Решетихи, Дзержинска и Нижнего Новгорода. В этот день своё искусство зрителям праздника представят более трёхсот участников фестиваля, исполнив народные и стилизованные хореографические композиции и фольклорное пение.
Начало праздника запланировано на 15.00

Теги: Общество

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