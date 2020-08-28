Городец отметит День города 9 сентября

На площадке у «Галереи добра» с 11.00 до 14.00 состоится благотворительная акция «Время добрых дел». Это инициатива по сбору денежных средств, вырученных от продажи изделий НХП и ДПИ участников ярмарки, с последующей их реализацией на организацию творческих мастер-классов и привлечение детских шоу к интерактивному семейному событию «Ярче!» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также жителей и гостей города ждут показательные выступления казачьего общества с джигитовкой, силовыми и игровыми видами национального спорта, выступлением вокального казачьего ансамбля, тематические фотосалоны, фольклорные программы, творческие мастер-классы, экспозиции изделий народных художественных промыслов местных умельцев. А на Набережной Революции – с 18.00 до 19.00 будет выступать духовой оркестр.

Маленьких гостей праздника на площадях и улицах города ждут детские игровые городки с батутами, передвижными аттракционами, прогулки на лошадях и катание на электромобилях.



Полная программа праздника:



06.00 – 20.00 «ДАРЫ ОСЕНИ. ГОРОДЕЦКОЕ ТОРЖИЩЕ» - выставка-продажа сельскохозяйственной продукции ул. Я. Петрова, ул. Пролетарская



09.30 ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КИНОТЕАТРА «СЕВЕРНЫЙ» площадь Ватутина, д. 6



10.00 – 11.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА «ГОРОД ДРЕВНИЙ – ГОРОД СЛАВНЫЙ» (театрально-хореографический пролог, посольство гостей праздника, награждение городчан) площадь Пролетарская



11.00 – 12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ ПО ПРАЗДНИЧНЫМ УЛИЦАМ Возложение цветов к памятнику А. Невского пл. Пролетарская – ул. Кирова – пл. Кирова– ул. Ленина – ул. Рублева – Наб.революции



11.30 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – ВСТРЕЧА «ЛАДЬИ» С КНЯЗЕМ ЮРИЕМ ДОЛГОРУКИМ Александровская набережная (берег р. Волги)



11.30 – 12.00 ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕЗД КНЯЗЯ И КНЯЖНЫ НА ЛОШАДЯХ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ УЛИЦАМ ГОРОДА С УЧАСТИЕМ МУЗЫКАНТОВ, ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ, КАЗАКОВ, РУССКИХ МОТОЦИКЛИСТОВ, УЛИЧНОГО ТЕАТРА, РОСТОВЫХ КУКОЛ Александровская набережная – ул. Подгорная – Б. Кировский съезд – ул Ленина – ул. Рублева – Набережная революции



11.40 – 11.50 «С ВЕКОВ ПОКРОВ ПРИПОДНИМАЯ» - «Кавалеры славы ратной» - презентация экспозиции, посвященной истории ордена А.Невского Набережная революции



12.00 – 16.00 ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА (мастер-классы, интерактивные программы) Александровская набережная



09.00 – 14.00 «МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ»:



10.00 – 14.00 «Достижения Городецкого района – землякам и гостям» - выставка предприятий, Ассоциации промышленников и предпринимателей пл. Кирова, ул. Кирова



«Улица Купеческая» - выставки экспозиций музеев ул. Ленина



«Цветет, поет село родное» - выставки сельских представительств ул. Ленина



«Провинциальный Арбат» - художественная галерея ул. Рублева



10.00 – 17.00 «Улица мастеров» - ярмарка народных художественных промыслов ул. Ленина, ул.Рублева, переулок Рублева, ул.А.Невского



10.00 – 18.00 «Играй-город» - работа игровых городков для детей ул. Колхозная, ул. Фигнер, ул. Новая, сквер Ворожейкина, Александровская набережная



18.00 – 19.00 «Оркестр праздничного города» - выступление духового оркестра Набережная революции



10.00 – 18.00 Прогулки на лошадях ул. Новая, ул. А.Невского



10.00, 13.00, 16.00 «ВДОЛЬ БЕРЕГОВ ДРЕВНЕГО ГОРОДА» - прогулочные рейсы на теплоходе «Олег Стуколов» Александровская набережная (причальная стенка)



15.00 ЧЕМПИОНАТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД (Городец – Кулебаки) Стадион «Спартак» ул. Новая



14.00 – 19.00 I ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ФОК «Александр Невский» ул. Новая



19.00 – 21.00 «ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ» - праздничная программа (выступление вокалистов, группы «Регион52», дискотека) Александровская набережная



20.00 – 01.00 Шоу-программа «С праздником, любимый город» (танцевальный вечер отдыха) МБУК «ДЦ «Метеор» ул. Кирова



21.00 «САЛЮТ, ГОРОДЕЦ!» - праздничный фейерверк (берег р. Волги)

Торжественно-патриотическая часть программы будет проходить на главной площади Пролетарской, начнётся она с подъёма флага Городецкого района и исполнения гимна Городца. А в 10.00 праздник откроет театрально – хореографический пролог и приветствия почётных гостей - Правительства Нижегородской области, руководителей Городецкого района и гостей города. Здесь же состоится вручение наград достойным жителям района и города. В завершение торжественной части все участники мероприятия колонной под сопровождение духового оркестра пройдут по праздничным улицам города, осматривая выставки и достижения Городецкой земли.Более 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей района примут участие в выставке выпускаемой продукции Ассоциации промышленных предприятий - «Достижения Городецкого района – землякам и гостям», которая развернётся на площади Кирова и улице Кирова. В полдень выйдет на берег князь Юрий Долгорукий - основатель Городца. Проедет князь со своей свитой праздничным шествием по главным историческим улицам города с участием музыкантов, творческих коллективов, русских мотоциклистов, казаков и ростовых кукол до памятника Александру Невскому.На улице Ленина будет представлена выставка представительств 11 сельских поселений района «Цветёт, поёт село родное». У краеведческого музея будет размещаться «Трактир на Купеческой», а в сквере имени Ленина с 12.00 до 13.00 состоится выступление духового оркестра. Улица Рублёва превратится в настоящую «Кузницу талантов»: фестиваль детского творчества «Малый Китеж», выставка картин с написанием портретов «Провинциальный Арбат», фестиваль семейного творчества «Семья мастеровая», фотогалерея «Прекрасной Родины портрет», выставка «Феонин огород» с продукцией приусадебных участков жителей города. На Набережной Революции будет организована «Улица гостевая» - ярмарка народных художественных промыслов нижегородского края и российских городов.