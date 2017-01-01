«Горячая линия» УФНС по вопросам госрегистрации юрлиц и ИП пройдет в Нижнем Новгороде

31 января 2017 года с 9:00 до 14:00 отдел регистрации и учета налогоплательщик ов Управления ФНС России по Нижегородской области проведет «горячую линию» по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , а также предоставления сведений из государственных реестров и учету налогоплательщик ов. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.

В рамках «горячей линии» специалисты отдела ответят на актуальные вопросы заинтересованных лиц. Телефоны: 419-81-41, 419-80-70, 419-82-83, 416-22-05.