«Горячая линия» УФНС по вопросам госрегистрации юрлиц и ИП пройдет в Нижнем Новгороде

14:14 — 27.01.2017

 Полина Кульбякина


31 января 2017 года с 9:00 до 14:00 отдел регистрации и учета налогоплательщиков Управления ФНС России по Нижегородской области проведет «горячую линию» по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также предоставления сведений из государственных реестров и учету налогоплательщиков. Об этом сообщается на сайте регионального УФНС.

В рамках «горячей линии» специалисты отдела ответят на актуальные вопросы заинтересованных лиц. Телефоны: 419-81-41, 419-80-70, 419-82-83, 416-22-05.

Теги: Общество

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