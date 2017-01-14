Главу администрации Дзержинска оштрафовали за умышленное невыполнение требований прокурора

Главу администрации Дзержинска оштрафовали на 2000 рублей. К административной ответственности его привлекли за умышленное невыполнение требований прокурора. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В сентябре прошлого года прокуратура Дзержинска внесла главе администрации города представление об устранении нарушений федерального законодательства . От главы потребовали, чтобы при выдаче одной организации разрешения на вырубку деревьев в Дзержинске на общей площади 9,05 га была применена Методика расчёта компенсационной стоимости при уничтожении, повреждении зелёных насаждений и компенсационного озеленения. Методика утверждена правительством региона 21 июня 2016 года. Однако глава администрации требование прокурора не выполнил и на последующее указание устранить нарушение закона также не среагировал, за что и был привлечён к ответственности.