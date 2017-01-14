Главу администрации Дзержинска оштрафовали за умышленное невыполнение требований прокурора
Главу администрации Дзержинска оштрафовали на 2000 рублей. К административной ответственности его привлекли за умышленное невыполнение требований прокурора. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
В сентябре прошлого года прокуратура Дзержинска внесла главе администрации города представление об устранении нарушений федерального законодательства. От главы потребовали, чтобы при выдаче одной организации разрешения на вырубку деревьев в Дзержинске на общей площади 9,05 га была применена Методика расчёта компенсационной стоимости при уничтожении, повреждении зелёных насаждений и компенсационного озеленения. Методика утверждена правительством региона 21 июня 2016 года. Однако глава администрации требование прокурора не выполнил и на последующее указание устранить нарушение закона также не среагировал, за что и был привлечён к ответственности.
Теги:
Общество
Материалы по теме:
14.01.2017
Трагедия произошла сегодня около 8 часов утра на 19-м километре автодороги Работки-Порецкое
13.01.2017
Проверки продолжаются в торговых точках по всему региону.
13.01.2017
Дети будут соревноваться в вокале, хореографии и художественном слове.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.