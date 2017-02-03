Главой Балахнинского района стал Павел Коженков. Депутаты Земского собрания поддержали его кандидатуру единогласно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балахнинского района.

На пост главы МСУ претендовал также начальник районного управления сельского хозяйства Сергей Лиходедов.

Район перешёл на «одноглавую» систему управления — Павел Коженков будет и главой МСУ и главой администрации в одном лице. Среди первоочередных задач он назвал модернизацию системы теплоснабжения, улучшение качества воды, строительство школ, ремонт дорог. Среди приоритетных направлений также привлечение средств из Фонда развития моногородов, участие в государственной программе по преобразованию городской среды в малых городах, программе расселения ветхого фонда, областной программе поддержки местных инициатив, программе строительства модульных ДК.

Павел Коженков вступает в должность сегодня, 3 февраля. Срок его полномочий — 5 лет.