Глава УФНС и бизнес-омбудсмен 13 февраля встретятся с предпринимателями

13 февраля в 11:00 в Торгово-промышле нной палате состоится встреча руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимира Шелепова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Павла Солодкого с представителями бизнес-сообществ а. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

В мероприятии планируется участие представителей региональных отделений «Деловой России», «Опоры России», «Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей », Торгово-промышле нной палаты.

В ходе встречи глава УФНС расскажет об основных изменениях налогового законодательства и инновационных проектах налоговой службы. Присутствующие смогут задать все интересующие вопросы.