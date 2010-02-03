Глава УФНС и бизнес-омбудсмен 13 февраля встретятся с предпринимателями

14:07 — 09.02.2017

 Полина Кульбякина


13 февраля в 11:00 в Торгово-промышленной палате состоится встреча руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимира Шелепова и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Павла Солодкого с представителями бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

В мероприятии планируется участие представителей региональных отделений «Деловой России», «Опоры России», «Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей», Торгово-промышленной палаты.

В ходе встречи глава УФНС расскажет об основных изменениях налогового законодательства и инновационных проектах налоговой службы. Присутствующие смогут задать все интересующие вопросы.

Участие в мероприятии возможно по предварительной записи по телефонам: 416-22-06, 416-22-39, либо по электронной почте r52.nalog.06@yandex.ru.

Теги: Бизнес

Материалы по теме:

08.02.2017

«Группа ГАЗ» стала поставщиком компонентов для тормозных систем WABCO

Опытная партия дойдёт до потребителя уже в апреле 2017 года.

06.02.2017

Управлять конфликтами в коллективе научат в Нижнем Новгороде

Бесплатный тренинг пройдёт 15 февраля.

03.02.2017

Предприятиям предоставят рассрочку при выкупе недвижимости у муниципалитета

Теперь им не придется брать кредит.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.