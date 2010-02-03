Глава УФНС и бизнес-омбудсмен 13 февраля встретятся с предпринимателями
13 февраля в 11:00 в Торгово-промышле
В мероприятии планируется участие представителей региональных отделений «Деловой России», «Опоры России», «Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
В ходе встречи глава УФНС расскажет об основных изменениях налогового законодательства и инновационных проектах налоговой службы. Присутствующие смогут задать все интересующие вопросы.
Участие в мероприятии возможно по предварительной записи по телефонам: 416-22-06, 416-22-39, либо по электронной почте r52.nalog.06@yan
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