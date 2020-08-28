Глава региона Валерий Шанцев поздравил с юбилеем Александра Цирульникова

Вчера глава региона Валерий Шанцев поздравил нижегородского тележурналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, почётного гражданина Нижегородской области Александра Цирульникова с 80-летним юбилеем.

«Я считаю, мне очень повезло – в жизни я знаком со многими удивительными людьми, но когда я узнал Вас, Александр Маркович, то понял, что дорога меня опять привела к хорошему человеку. Скромный, ответственный, творческий. Вы – человек, который добивается в жизни высоких результатов без крика и шума. Ваша оценка для меня очень важна и, когда Вы мне говорили: «Все делаешь правильно», моя уверенность возрастала, так как нижегородцы Вас знают, Вам доверяют. Такой человек, как Вы, богат учениками, и сейчас многие, кто работают в эфире, могут с гордостью сказать «Я работал с Цирульниковым!», – заявил Валерий Шанцев, поздравляя юбиляра.

Александр Цирульников поблагодарил губернатора «за теплое и внимательное отношение, за заботу, которую он проявляет к людям старшего поколения». В знак уважения и признательности тележурналист вручил губернатору две свои книги, написанные на основе сценариев к телевизионной программе «Непридуманные истории».

Справка:

Александр Цирульников родился 3 сентября 1937 года в городе Николаеве УССР. Образование – историко-филологический факультете Горьковского государственного университета им. Лобачевского. С 1962 года и по сей день работает на государственном телевидении и радио в качестве корреспондента ТВ, редактора, старшего редактор «Горьковских новостей», собственного корреспондента Гостелерадио по Горьковской-Нижегородской области, старшего редактора.

В разные годы его гостями и собеседниками были космонавты, артисты, спортсмены, политики, музыканты, среди которых Юрий Гагарин, Виктор Коноваленко, Николай Черкасов и Иннокентий Смоктуновский, Леонид Утесов и Дмитрий Шостакович и многие, многие другие. Александр Маркович высокопрофессиональный ведущий, с равным успехом работающий в кадре и за кадром, на телевидении и на радио. И при этом он остается замечательным поэтом и прозаиком, на творческом счету которого больше 20-и книг – воспоминаний, очерков и эссе.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1984), Почетный гражданин Нижегородской области (2001), Орден Дружбы (2011), орден Нижегородской области «За гражданскую доблесть и честь» 3 степени (2007), Медаль Юрия Гагарина Федерации космонавтики России (2002), отмечен званием «Почетный железнодорожник» (2002), лауреат Премии города Нижнего Новгорода (1995, 2002, 2005, 2007, 2011 годы), лауреат Пушкинской премии Нижегородской области (1999), лауреат Нижегородской областной литературной Премии им. А. М. Горького (2003), лауреат Нижегородской областной литературной премии «Болдинская осень» (2008).