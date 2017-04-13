Глава посёлка в Дальнеконстантиновском районе передал муниципальное имущество в аренду по заниженной цене. Ущерб бюджету населённого пункта превысил 24 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Суд установил, что глава администрации рабочего посёлка незаконно на 15 лет передал по договору аренды обществу с ограниченной ответственностью по заниженной стоимости объекты муниципального имущества, составляющие систему коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод в посёлке.

Теперь уже бывшего главу признали виновным в превышении должностных полномочий. Он получил два года колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности в течение двух лет.