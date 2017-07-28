Глава администрации Кстовского района задержан за взятку в особо крупном размере

36-летнего главу администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области Кирилла Культина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается нас сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, вчера, 6 сентября, в одном из ресторанов Нижнего Новгорода подозреваемый получил от председателя комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского района взятку в в сумме 1,5 млн рублей за содействие в проведении процедуры банкротства предприятия. Сразу же после получения денег оперативники изъяли деньги, а самого чиновника задержали. Возбуждено уголовное дело.