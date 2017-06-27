Георгий Молокин и Ольга Рыхлова о решении сохранить ажурные конструкции на Стрелке





О заявлении губернатора читайте

О заявлении губернатора читайте здесь.

«Валерий Павлинович продемонстрировал взвешенную и разумную склонность к диалогу», -, комментируя решение губернатора о сохранении ажурных конструкций на Стрелке.Во-первых, я считаю, что это мудрый и мужественный поступок губернатора, который проявил себя не только как руководитель региона и грамотный строительный инженер, но и как человек, который ведет диалог с общественностью, внимательно прислушивается к мнению общественности.Во-вторых, что касается моего мнения, которое я всегда высказываю прямо и представителям власти, и представителям общественности, могу сказать, что было еще одно предложение, а именно — эти металлические конструкции аккуратно разобрать, отреставрировать и, вместо унылых павильонов, которые загораживают собой ярмарочный дом, установить эти конструкции. Чтобы они были застеклены, подсвечены, и так далее. Мне такой вариант представляется тоже любопытным, заслуживающим внимания, который также можно обсуждать. Особенно учитывая тот факт, что конструкции много раз меняли свое местоположение.Общественность обозначила позицию: металлические конструкции должны быть сохранены там, где они сейчас стоят. Губернатор прислушался к мнениям большинства представителей общественности, представителей разных групп, слоев, должностей; принял такое решение. Я аплодирую.Важно вот что. Важно то, что Валерий Павлинович продемонстрировал взвешенную и разумную склонность к диалогу. Комиссия, инициатором создания которой он был, открыто высказала свое мнение. Важно, чтобы любое решение принималось с учетом разных мнений. Это произошло, поэтому это очень полезно.Что касается бетонных конструкций, которые тоже называют пакгаузами, то они, конечно, представляют печальное зрелище: и город, и территория должны развиваться. Нельзя проповедовать позицию “все сохранить!”. Тогда бы не развивался Париж, тогда бы не развивался Лондон, тогда бы не развивался ни один город.«Когда речь идет о любимых нижегородцами местах, услышать мнение нескольких чиновников, занимающихся этим вопросом, не достаточно», -«Узнав о решении губернатора о сохранении металлических конструкций на Стрелке, извините за выражение, я просто прыгала до потолка, потому что мне очень хотелось, чтобы они там остались. Потому что, во-первых, ажурные конструкции прекрасно будут сочетаться со стадионом, и, во-вторых, они станут прекрасным объектом для эксплуатации. А чем наполнить эти конструкции, я думаю, дизайнерское и архитектурное сообщество конкретно решит и предложит варианты. Во всяком случае, Союз дизайнеров России готов принять активное участие в этом процессе.Я считаю, что решение Шанцева о создании общественной комиссии по обсуждению будущего ажурных конструкций на Стрелке было абсолютно верным. Когда речь идет о таких знаковых любимых нижегородцами местах, тем более имеющих историческую и культурную ценность, услышать мнение нескольких чиновников, занимающихся этим вопросом, не достаточно.Я была на Стрелке несколько раз: видела и пакгаузы, внутри которых расположены ажурные конструкции, и пакгаузы, представляющих из себя две железобетонных коробки. Могу сказать, что, если ажурные металлические конструкции составят действительно гармоничную архитектурную композицию со стадионом, то бетонные конструкции диссонируют с окружающим пространством, и там требуются более изящные сооружения.Напомним, Валерий Шанцев в своем блоге в «Живом Журнале» заявил, что «ажурные металлические конструкции останутся на Стрелке». Губернатор отметил, что утверждение данного решения планируется на ближайшем заседании Градостроительного совета.