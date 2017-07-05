Газпром больше не будет заставлять арзамасских садоводов сносить свои дома

В Арзамасском районе Нижегородской области более 600 домов находятся в охранных зонах магистральных газопроводов (всего в регионе – более 1600 таких строений). С 2014 года «Газпром трансгаз Нижний Новгород» обращается в суд с требованием убрать постройки за счет собственников земельных участков. На данный момент около 20 домов уже были снесены.

С просьбой разобраться в ситуации и защитить имущество арзамасские садоводы обратились к заместителю председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, члену Генсовета партии «Единая Россия» Владимиру Панову.

«С точки зрения закона, логика следующая: самое главное – это жизнь и здоровье человека. Но если, не дай Бог, произойдет авария на магистральном газопроводе, то человек должен остаться живым и здоровым. Но нелогичность заключается в том, что заставляют сносить домики, заборы, теплицы и бани, а обрабатывать землю никто не запрещает. То есть человек может по-прежнему находиться в опасной близости от магистрального газопровода. Поэтому нет ни здравого смысла, ни справедливости в требованиях по сносу строений на дачных участках», - пояснил Владимир Панов.Земельные участки были выделены арзамасским садоводам еще в 1965 году. Одним из обязательных условий их предоставления было строительство на участках садовых домиков, что люди и сделали.В 1971 году в нескольких метрах от садоводчества был введен в эксплуатацию магистральный газопровод. На тот момент еще не существовало понятия «охранная зона» – территории, где запрещено любое строительство и нежелательно нахождение человека. Первые нормы и правила, определяющие безопасные расстояния, появились только в 1975 году, то есть спустя 10 лет после предоставления людям земельных участков.«Нижегородская область входит в число наиболее проблемных регионов по вопросу расположения объектов недвижимого имущества в охранных зонах магистральных газопроводов. Она занимает четвертое место по количеству нарушений. На данный момент их количество составляет 1606. Только в Арзамасском районе насчитывается около 600 домов, попадающих в зону минимальных расстояний магистральных газопроводов. А всего по стране их более 40 тысяч.С губернатором Валерием Шанцевым была достигнута договоренность, что в Нижегородской области будет создана межведомственная комиссия, в которую войдут все профильные и заинтересованные федеральные и региональные структуры. Цель комиссии – разработать поступательный проект решения проблемы. Принцип один – люди не должны пострадать.Уже есть позиция Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина по этому вопросу – не допустить совершения подобных действий в отношении людей», - рассказал парламентарий.На данный момент важное решение достигнуто – дома сносить не придется. По словам Панова, задача максимум – добиться выплаты компенсации тем садоводам, чьи постройки уже были снесены.