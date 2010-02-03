ГАЗ поставил 100 микроавтобусов для 28-й Всемирной зимней Универсиады

«Группа ГАЗ» поставили 100 микроавтобусов «ГАЗель NEXT» для перевозки спортсменов, организаторов и гостей 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года, которая проходит в Алма-Аты.

Автомобили несут круглосуточное дежурство в аэропортах, местах проживания участников и на спортивных объектах.

На маршрутах Универсиады работают 18-местные автобусы «ГАЗель NEXT», собранные на заводе «СемАЗ» в Казахстане из российских комплектующих.