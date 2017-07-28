ГАЗ готовит иск о защите деловой репутации в связи с ложным обвинением в плагиате 13:23 — 11.09.2017 pravda-nn.ru



Горьковский автомобильный завод «Группы ГАЗ» намеревается защитить деловую репутацию в судебном порядке в связи с ложной информацией, которую распространил в российских СМИ житель Германии Юрий Постников с целью заработать популярность на скандальных спекуляциях в адрес ведущего российского автомобильного бренда.







Горьковский автозавод рассматривает возможность подачи иска на жителя Германии, обвинившего ГАЗ в плагиате дизайна автомобиля «Вепрь NEXT».







Владимир Четвериков, руководитель Объединенного инженерного центра «Группы ГАЗ»:







– Сейчас мы рассматриваем возможность подачи иска. Если мы примем такое решение, то сделаем это с единственной целью – пресечь спекуляции, которые оскорбляют наших инженеров, конструкторов, технологов, работающих над новыми моделями техники марки ГАЗ. Казалось бы, излишне говорить о том, что конструкторская школа ГАЗа, создавшая за свою 85-летнюю историю семь поколений грузовых и шесть поколений легковых автомобилей, сформировавшая конструкторские службы на всех предприятиях российского автомобилестроения, в заимствовании идей не нуждается. Рисунок господина Постникова – это один из тысяч примеров народного творчества и фантазий на тему развития модельного ряда ГАЗа. Как правило, свои идеи, эскизы нам присылают люди, не являющиеся специалистами, но неравнодушные к легендарной истории ГАЗа и гордящиеся современными достижениями завода. Несмотря на то, что народное творчество не может стать основой для реальных разработок, мы уважаем такую приверженность бренду. Пять лет назад, в год 80-летия ГАЗа, завод выпускал с согласия авторов рисунков календарь с такими любительскими концептами. Но в данном случае легендарный бренд используется жителем Германии с целью заработать себе на скандальной выходке дешевую популярность. С учетом того, что господин Постников нарисовал в своих эскизах модули автомобилей ГАЗ, теперь его рассуждения о том, что дизайн пикапа «Вепрь NEXT» имеет схожесть с его рисунками, аналогичны тому, как если бы кто-то пририсовал к Моне Лизе фигуру Витрувианского человека, а потом обвинил бы Леонардо Да Винчи в плагиате. Дизайн автомобиля «Вепрь NEXT» создан инженером-конструктором ГАЗа Валерием Челноковым на основе газовских традиций, несущих в себе характерные черты и стиль грузовиков марки ГАЗ. Именно из-за того, что новая линейка машин имеет «единую ДНК» с внедорожниками ГАЗа, которые разрабатывались и выпускались предприятием на протяжении многих десятилетий, мы рассматриваем возможность сделать логотипом этой линейки вместо оленя буквенное написание ГАЗ, как это было на знаменитых «шишигах» ГАЗ-66.







Развитие линейки полноприводных автомобилей на Горьковском автозаводе началось еще в конце 30-х годов с полугусеничной «полуторки» и полноприводной «эмки» ГАЗ-61. В годы войны были разработаны надежные неприхотливые джипы ГАЗ-64 и ГАЗ-67. От послевоенной разрухи страну спасал знаменитый «ГАЗон» – ГАЗ-63, имя которого сохранено, его получил современный грузовой автомобиль «ГАЗон NEXT». В грузовике ГАЗ-66, который в народе называли «шишига», воплотились конструкторские наработки предыдущих моделей ГАЗ-62 и ГАЗ-63. Машина стала легендой высокой проходимости в стране. Далее чемпионами бездорожья стали новые разработки автозавода – автомобили «Садко» и его модификации до нынешнего «Садко NEXT», легкие коммерческие автомобили «Соболь». Автомобиль «Вепрь NEXT», созданный инженерами предприятия, стал преемником знаменитых внедорожников марки ГАЗ, отражая общность и стилистических, и технических решений конструкторской школы ГАЗа.







Новую линейку автомобилей внедорожной гаммы – вездеход-амфибию «Соболь», экспедиционный автомобиль «Вепрь NEXT» и пикап «Вепрь NEXT» «Группа ГАЗ» представила на выставке COMTRANS/17 в Москве 4 сентября Данные модели являются первыми образцами целого семейства внедорожников для работы и путешествий в экстремальных условиях, которое компания разрабатывает на базе автомобилей ГАЗ и «Урал».







После этого житель Германии Юрий Постников направил в российские СМИ письма с ложным обвинением ГАЗа в плагиате дизайна автомобиля «Вепрь NEXT». Ранее господин Постников обращался на ГАЗ с предложением сотрудничества, направив инженерам ГАЗа рисунки автомобиля, представляющего из себя шасси «Соболя 4х4» с кузовом от фургона «ГАЗель NEXT» и кабиной от «ГАЗона NEXT». Можно предположить, что даже при отсутствии специального образования в области дизайна автомобилей, автор рисунков имел четкое представление о том, что все эти элементы – от серийных продуктов Горьковского автозавода, разработанных еще в 2013 году конструкторами ГАЗа. Учитывая бессмысленность предлагаемого сотрудничества, никакие серьезные переговоры с господином Постниковым далее не велись.







Автомобиль «Вепрь NEXT», который «Группа ГАЗ» представила на прошлой неделе на выставке COMTRANS/17, создан на шасси автомобиля ГАЗ-3308 «Садко» с кузовом фургона «ГАЗель NEXT». Разработка сделана на основе модульного принципа, который «Группа ГАЗ» применяет с момента выхода в 2013 году линейки NEXT на рынок – с широким использованием единых элементов в легких коммерческих автомобилях, грузовиках и автобусах, разрабатываемых «Группой ГАЗ».



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