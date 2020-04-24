Гарнизонный строевой смотр полиции пройдёт в Нижнем Новгороде 26 апреля. Стражи порядка переходят на летнюю форму одежды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области.

Командовать разводом будет временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по региону генерал-майор полиции Григорий Ткаченко. Он проверит готовность сотрудников к переходу на ношение летней формы одежды и проведёт развод полицейских нарядов, заступающих на охрану общественного порядка в Нижнем Новгороде.