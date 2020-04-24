Гарнизонный строевой смотр полиции пройдёт в Нижнем Новгороде 26 апреля

15:19 — 25.04.2017

 Юлия Полякова

Гарнизонный строевой смотр полиции пройдёт в Нижнем Новгороде 26 апреля

15:19 — 25.04.2017

 Юлия Полякова


Гарнизонный строевой смотр полиции пройдёт в Нижнем Новгороде 26 апреля. Стражи порядка переходят на летнюю форму одежды. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Нижегородской области. 

Командовать разводом будет временно исполняющий обязанности начальника ГУ МВД по региону генерал-майор полиции Григорий Ткаченко. Он проверит готовность сотрудников к переходу на ношение летней формы одежды и проведёт развод полицейских нарядов, заступающих на охрану общественного порядка в Нижнем Новгороде.

Теги: Общество

46

Материалы по теме:

25.04.2017

Ярмарка «Острожный привоз» откроется в Нижнем Новгороде

Мебель, шкатулки и другую продукцию представят 18 исправительных учреждений.

25.04.2017

Лучшей в регионе стала дружина Горьковского автозавода

Среди лауреатов дружина ПАЗа и Московского района Нижнего Новгорода.

25.04.2017

Заведующего поликлиникой, севшего пьяным за руль, арестовали в Сокольском районе

Медик пытался убежать от полицейских и ругался матом.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.