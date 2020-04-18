Гала-концерт фестиваля "Студенческая весна " пройдет в ТЮЗе 14:25 — 19.04.2017 Ольга Севрюгина

Завтра в Нижегородском театре юного зрителя состоится гала-концерт Нижегородского областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна — 2017».

В этом году на отборочных турах и конкурсных концертах фестиваля свои программы представили 16 образовательных организаций высшего образования и филиалов вузов, а также 15 профессиональных образовательных организаций (ссузов). Общее количество участников фестиваля — 2000 человек. В гала-концерте фестиваля примут участие лучшие студенческие коллективы и исполнители вузов и ссузов Нижегородской области, ставшие победителями в различных номинациях и награждённые дипломантами фестиваля.

Фестиваль «Студенческая весна» в Нижегородской области проводится с 2000 года. Его учредителями выступают Ассоциация профсоюзных организаций студентов Нижегородской области, Нижегородская областная организация Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации, министерство образования Нижегородской области, Совет ректоров вузов Нижегородской области, Нижегородский областной союз организаций профсоюзов «Облсовпроф», департамент по спорту и молодежной политике администрации Нижнего Новгорода, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Нижегородской области.

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