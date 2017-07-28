8 сентября в рамках 60-летия филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Нижнем Новгороде откроется удивительная выставка «60 мгновений истории Горьковского телевидения».

Большинство фотографий из архивов Льва Шапиро, Ильи Бубиса, Роберта Богданова и личных архивов работников и друзей телевидения будут продемонстрированы впервыеВыставка в «Арсенале» будет работать в два этапа:. Вход на неё будет свободным.