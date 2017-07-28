Гагарин, Пахмутова, Смоктуновский. 60 мгновений истории Горьковского телевидения (фото)
Гагарин, Пахмутова, Смоктуновский. 60 мгновений истории Горьковского телевидения (фото)
8 сентября в рамках 60-летия филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Нижнем Новгороде откроется удивительная выставка «60 мгновений истории Горьковского телевидения».
Большинство фотографий из архивов Льва Шапиро, Ильи Бубиса, Роберта Богданова и личных архивов работников и друзей телевидения будут продемонстрированы впервые
Выставка в «Арсенале» будет работать в два этапа: 7–10 и 26–28 сентября. Вход на неё будет свободным.
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