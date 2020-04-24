Футболисты «Олимпийца» одержали волевую победу над «Челябинском»

10:43 — 25.04.2017

 Александр Рылов

Футболисты «Олимпийца» одержали волевую победу над «Челябинском»

10:43 — 25.04.2017

 Александр Рылов


В 20-м туре первенства ПФЛ в зоне «Урал-Приволжье» футболисты «Олимпийца» одержали волевую победу над «Челябинском» со счётом 3:2.

Первый тайм остался за «Олимпийцем» – 1:0, свой седьмой гол в турнире забил полузащитник Игорь Горбунов. Это произошло на 35-й минуте. На 51-й и 52-й минутах дважды отличились футболисты «Челябинска», но уже на 53-й Тимур Аюпов восстановил равенство. А на 73-й минуте победу нижегородцам принёс ещё один хавбек – Игорь Ламбарский.

«Зенит-Ижевск», обыграв на выезде «Носту» из Новотроицка – 2:1, сохранил лидерство: после 18 матчей он имеет 41 очко. «Олимпиец» занимает второе место – 39 очков также после 18 игр. Претендентам на выход в ФНЛ осталось провести по шесть встреч.

Теги: Футбол

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