Фотовыставка "Особенные дети" открылась в Арсенале 18:07 — 08.09.2017 Ольга Севрюгина

В экспозиции представлены работы лучших профессиональных фотографов Нижнего Новгорода, героями работ которых стали тринадцать подопечных Благотворительного фонда «Нижегородский» с диагнозом «детский церебральный паралич».



Организаторы проекта хотят показать, кто же такие дети с ДЦП и донести до зрителей необходимость помогать этим ребятам – при занятиях со специалистами они достигают впечатляющих результатов.



«Это необычная, очень красивая и очень теплая выставка. На этих фотографиях особенные дети наполнены радостью, они мечтают и знакомятся с окружающим миром. Все детишки и их родители с удовольствием приняли участие в проекте. Это позволит не только еще раз показать обществу особенных детей, но и рассказать об их мечтах и радостях. Огромная благодарность тем, кто принял участие в проекте», — отметил Михаил Кузнецов. А после официальной части он вместе с детьми принял участие в мастер-классе поаппликации, сделав из бумаги символ любви и надежды – сердце.



Выставку «Особенные дети» в течение года можно будет увидеть в крупных торговых и бизнес-центрах Нижнего Новгорода.

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