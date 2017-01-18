Фотовыставка «Нижегородская знаменитость» открывается в Русском музее фотографии

14:25 — 18.01.2017

 Ольга Севрюгина


Завтра в Русском музее фотографии состоится открытие выставки фоторабот Андрея Карелина «Нижегородская знаменитость», приуроченная к 180-летию со дня рождения известного фотохудожника.
Зрители смогут познакомиться работами мастера, выполненными в жанре портрета. Его фотосалон в Нижнем Новгороде посещали многие известные люди того времени: Великий князь Алексей Александрович , митрополит Назарий (Кириллов), герцог Альфред Эдибургский , Дмитрий Менделеев , Валерий Якоби , Константин Маковский , Василий Верещагин , Владимир Короленко , Петр Щукин , Иван Шишкин, Алексей Горький. Их портреты и стали экспозицией выставки.
Работа выставки продлится до 6 февраля 2017 года .

Теги: Культура

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