Фотовыставка «Нижегородская знаменитость» открывается в Русском музее фотографии

Завтра в Русском музее фотографии состоится открытие выставки фоторабот Андрея Карелина «Нижегородская знаменитость», приуроченная к 180-летию со дня рождения известного фотохудожника.

Зрители смогут познакомиться работами мастера, выполненными в жанре портрета. Его фотосалон в Нижнем Новгороде посещали многие известные люди того времени: Великий князь Алексей Александрович , митрополит Назарий (Кириллов), герцог Альфред Эдибургский , Дмитрий Менделеев , Валерий Якоби , Константин Маковский , Василий Верещагин , Владимир Короленко , Петр Щукин , Иван Шишкин, Алексей Горький. Их портреты и стали экспозицией выставки.

Работа выставки продлится до 6 февраля 2017 года .