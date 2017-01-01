Фотовыставка «Мир глазами ветеранов» открылась в администрации Приокского района

Фотовыставка, на которой представлены лучшие работы участников областного творческого конкурса «Мир глазами ветеранов», открылась в администрации Приокского района. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

На конкурс принимаются работы от непрофессиональных фотографов старшего поколения — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. В итоговую экспозицию вошло около 30 фотографий на различную тематику: «Моя малая Родина», «Природа Нижегородской области», «Портрет», «Это наша с тобой биография», «Дети и внуки — наше будущее», «В ногу с XXI веком», «Мои увлечения», «Я — путешественник», «Красота третьего возраста» и «Ветераны в общественной жизни». Среди авторов представленных работ не только жители Приокского района и Нижнего Новгорода, но и любители фотографии из Городца, Сарова, Павлова, Чкаловска, Семеновского и Ардатовского районов. Итоги конкурса 2016 года были подведены в октябре, в рамках проведения декады пожилого человека. Первое место в номинации «Это наша с тобой биография» получил ветеран труда из Приокского района Валерий Павлович Чижов.