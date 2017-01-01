Фотовыставка «Мир глазами ветеранов» открылась в администрации Приокского района

Фотовыставка «Мир глазами ветеранов» открылась в администрации Приокского района

10:30 — 27.01.2017

 Ольга Севрюгина

Фотовыставка, на которой представлены лучшие работы участников областного творческого конкурса «Мир глазами ветеранов», открылась в администрации Приокского района. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.
На конкурс принимаются работы от непрофессиональных фотографов старшего поколения — женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. В итоговую экспозицию вошло около 30 фотографий на различную тематику: «Моя малая Родина», «Природа Нижегородской области», «Портрет», «Это наша с тобой биография», «Дети и внуки — наше будущее», «В ногу с XXI веком», «Мои увлечения», «Я — путешественник», «Красота третьего возраста» и «Ветераны в общественной жизни». Среди авторов представленных работ не только жители Приокского района и Нижнего Новгорода, но и любители фотографии из Городца, Сарова, Павлова, Чкаловска, Семеновского и Ардатовского районов. Итоги конкурса 2016 года были подведены в октябре, в рамках проведения декады пожилого человека. Первое место в номинации «Это наша с тобой биография» получил ветеран труда из Приокского района Валерий Павлович Чижов.

Теги: Культура

Материалы по теме:

27.01.2017

Михаил Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде кинофестиваль

Руководители Нижнего Новгорода поддержали эту идею и предложили приурочить возможный фестиваль к 150-летию Максима Горького.

27.01.2017

Трое юных чкаловцев стали лауреатами международного конкурса-фестиваля «Новые вершины»

Участники представляли городскую Детскую школу искусств.

27.01.2017

Из-за эпидемии гриппа нижегородский театр юного зрителя отменил показ пяти спектаклей

О том, как будут возвращаться заранее купленные билеты, театр пока не сообщил.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.