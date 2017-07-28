Фотовыставка "60 мгновений истории Горьковского телевидения" откроется завтра в Арсенале

18:18 — 06.09.2017

 Ольга Севрюгина

Фотовыставка '60 мгновений истории Горьковского телевидения' откроется завтра в Арсенале

Фотовыставка "60 мгновений истории Горьковского телевидения" откроется завтра в Арсенале

18:18 — 06.09.2017

 Ольга Севрюгина

В экспозиции будут представлены фотографии, раскрывающие некоторые секреты телевизионного творчества целой эпохи, портреты людей, которые вошли в историю Горьковского телевидения

 Большинство представленных в экспозиции фотографий из архивов Льва Шапиро, Ильи Бубиса, Роберта Богданова и личных архивов работников и друзей нижегородского телевидения будут показаны посетителям впервые.

Открытие выставки состоится 7 сентября в 16:00.

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