Фотовыставка '60 мгновений истории Горьковского телевидения' откроется завтра в Арсенале

В экспозиции будут представлены фотографии, раскрывающие некоторые секреты телевизионного творчества целой эпохи, портреты людей, которые вошли в историю Горьковского телевидения

Большинство представленных в экспозиции фотографий из архивов Льва Шапиро, Ильи Бубиса, Роберта Богданова и личных архивов работников и друзей нижегородского телевидения будут показаны посетителям впервые.

Открытие выставки состоится 7 сентября в 16:00.