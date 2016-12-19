Фотография нижегородца вошла в число лучших на конкурсе The Best of Russia
Фотография нижегородца Павла Шамина вошла в число лучших на конкурсе The Best of Russia.
Это фото монтажа новогодней ёлки, снятое в Нижнем Новгороде на Площади Революции в декабре 2015 года. Автор назвал его «Лестница». А победило оно в номинации «Люди и события. Повседневная жизнь».
Приём фотографий на конкурс окончился 1 ноября. На него прислали более 25 тысяч фотографий со всей страны. Из них в число лучших попали 292 снимка. Работы оценивались в номинациях: «Архитектура», «Природа», «Люди. События. Жизнь», «Стиль» и «Займитесь счастьем!». Фотографии победителей будут выставлены в центре современного искусства «Винзавод» в Москве в середине февраля 2017 года, и региональных центрах современного искусства. Наградой для победителей конкурса станут альбомы Best of Russia-2016.
Теги:
Культура
Материалы по теме:
22.12.2016
Напомним, что этот интернет-сериал снимает нижегородский режиссёр Арсений Гончуков.
21.12.2016
В рамках проекта «Единой России» «Местный дом культуры».
21.12.2016
Традиционно выступления состоятся в кафедральном соборе Александра Невского.
Комментирование данного материала запрещено администрацией.