Фотография нижегородца вошла в число лучших на конкурсе The Best of Russia

Фотография нижегородца Павла Шамина вошла в число лучших на конкурсе The Best of Russia.

Это фото монтажа новогодней ёлки, снятое в Нижнем Новгороде на Площади Революции в декабре 2015 года. Автор назвал его «Лестница». А победило оно в номинации «Люди и события. Повседневная жизнь».