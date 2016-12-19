Фотография нижегородца вошла в число лучших на конкурсе The Best of Russia

Фотография нижегородца вошла в число лучших на конкурсе The Best of Russia

11:15 — 21.12.2016

 Ольга Севрюгина

Фотография нижегородца Павла Шамина вошла в число лучших на конкурсе The Best of Russia.
Это фото монтажа новогодней ёлки, снятое в Нижнем Новгороде на Площади Революции в декабре 2015 года. Автор назвал его «Лестница». А победило оно в номинации «Люди и события. Повседневная жизнь». 
Приём фотографий на конкурс окончился 1 ноября. На него прислали более 25 тысяч фотографий со всей страны. Из них в число лучших попали 292 снимка. Работы оценивались в номинациях: «Архитектура», «Природа», «Люди. События. Жизнь», «Стиль» и «Займитесь счастьем!». Фотографии победителей будут выставлены в центре современного искусства «Винзавод» в Москве в середине февраля 2017 года, и региональных центрах современного искусства. Наградой для победителей конкурса станут альбомы Best of Russia-2016.

Теги: Культура

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