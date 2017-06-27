Форум «Молодежная инициатива 2017» прошёл в Нижегородской области (репортаж)

Увлекательные лекции и интерактивы, спортивные и игровые мероприятия 3-го дня форума «Молодежная инициатива 2017» проводились на лоне природы — в спортивно-оздоровительном лагере НижГМА «Кировец». Веселье, драйв, креатив и множество позитивных эмоций буквально витали в воздухе. Здесь на мероприятии организованном НРО «Общероссийский народный фронт» собралось порядка ста студентов-активистов из 7-ми ведущих ВУЗов Нижнего Новгорода и области. Присоединился к ним и наш корреспондент.

Отношение столетней войны к цифровой экономике

План борьбы с коррупцией «на местах»

Эмоций цвет

Комментарий

Лично меня, да похоже, что и не только, для начала удивила сама главная площадка форума – просторное деревянное здание со стеклянными стенами, расположенное в центре живописной березовой рощи. Она дала возможность слушать познавательные и увлекательные лекции, будто бы находясь непосредственно на лоне природы.Непосредственно третий день, на котором мне и довелось побывать запомнился захватывающей лекцией на тему цифровой экономики, которую провел эксперт Центра мониторинга технологической модернизации и научно-технического развития ОНФ Евгений Соломатин. Мероприятие прошло не обычно – Евгений придумал для участников форума каверзные вопросы, за правильные ответы на которые полагались сладкие призы. Оказалось, что Столетняя война длилась не 100, а 116 лет, шляпу-панаму изобрели в соседнем Эквадоре, короля Георга VI звали и вовсе Альбертом. Впрочем, все эти факты не что иное как преамбула к такому востребованному на сегодняшний понятию как «цифровая экономика». По словам эксперта - это результат внедрения информационных технологий во все сферы деятельности, а также перевод бизнес-процессов в цифровое пространство. Впрочем ,самому Евгению это определение не нравится, но. Как говорится, «другого нет»...Также специалисты Центра рассказали студентам о способах реализации бизнес-проектов и новейших инструментах, которые в будущем могут помочь им реализовать свои стартапы.Еще одним интересным событием форума «Молодежная инициатива 2017» стала презентация проекта ОНФ «За честные закупки» – открытой сети для борьбы с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере государственных закупок. А здесь не обошлось без интерактива– присутствующим было предложено придумать план того, как можно изменить ситуацию с коррупцией, так сказать, «на местах».Для этого молодые люди разбились на несколько команд, и, после небольшой подготовки, представили свои идеи, среди которых были: ввести коррупцию в законодательные рамки (по примеру института лоббирования в США), с детства прививать людям отвращение к взяточничеству, как это делается в Китае, а лучше вовсе приучить их к тому, что это отнюдь не нормальное явление, а болезнь общества, с которой можно и нужно бороться.«Оказалось, что цифровая экономика существует уже давно, только не каждый это ощущает – смартфоны, интернет, новые приложения – они стали частью нашей жизни. К ней нужно привыкнуть, научится с ней сотрудничать, не боятся нового». – поделилась с нами своими впечатлениями член молодежной палаты города Лысково Евгения Преображенская.«Нас научили правильно говорить, общаться с людьми, рассказали с чего нужно начинать свое выступление. Большое спасибо организаторам., хочется, чтобы такие мероприятия проводились систематически, потому, что для молодежи это очень важно».– рассказала студентка Мининского университета Инесса Царева.Соломон Апоян, сопредседатель регионального штаба ОНФ«На мой взгляд, эксперты Центра мониторинга технологической модернизации и НТР поделились с молодёжью чрезвычайно полезной информацией. Например, они рассказали о том, как создать свой бизнес в сети Интернет. Идти в ногу со временем – вот, о чём должно задуматься молодое поколение. Думаю, что после окончания форума мы станем свидетелями реализации ряда интересных проектов. Специалисты Народного фронта в свою очередь обещали оказать всестороннюю поддержку юным бизнесменам»