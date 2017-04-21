Финал областных военно-спортивных соревнований «Заря» откроется сегодня в Дзержинске. Участвуют команды шести нижегородских вузов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соревнования пройдут на областном сборном пункте. Студенты покажут себя на конкурсах строевой, физической и инженерной подготовки, в стрельбе. В программе также пейнтбол, спортивное ориентирование, творческий конкурс. Соревнования продлятся три дня. Среди организаторов министерство образования Нижегородской области.