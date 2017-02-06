Финал областного смотра-конкурса военно-патриотических клубов стартует сегодня в Дзержинске

Финал областного смотра-конкурса военно-патриотич еских клубов стартует сегодня в Дзержинске. Соревнуются 16 команд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

После отборочных туров с лучшими результатами в финал прошли военно-патриотич еское объединение «Орлы» Хрипуновской школы Ардатовского района, клуб «Крылатая пехота» Нижегородского кадетского корпуса и клуб «Гвардеец» уренской школы №2. Всего же в финале областного смотра- конкурса участвуют 160 подростков в возрасте 14-16 лет. В программе рукопашный бой, бег на километр, соревнования по плаванию, тактическая игра на местности, викторина по теме «Вооруженные Силы Российской Федерации». Итоги огласят 16 февраля.