Финал областного смотра-конкурса военно-патриотических клубов стартует сегодня в Дзержинске

10:56 — 14.02.2017

 Юлия Полякова


Финал областного смотра-конкурса военно-патриотических клубов стартует сегодня в Дзержинске. Соревнуются 16 команд. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. 

После отборочных туров с лучшими результатами в финал прошли военно-патриотическое объединение «Орлы» Хрипуновской школы Ардатовского района, клуб «Крылатая пехота» Нижегородского кадетского корпуса и клуб «Гвардеец» уренской школы №2. Всего же в финале областного смотра- конкурса участвуют 160 подростков в возрасте 14-16 лет. В программе рукопашный бой, бег на километр, соревнования по плаванию, тактическая игра на местности, викторина по теме «Вооруженные Силы Российской Федерации». Итоги огласят 16 февраля.

Теги: Общество

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