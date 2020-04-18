Финал областного конкурса агитбригад состоится 20 апреля в Арзамасском районе. Творческие выступления команд по пропаганде здорового образа жизни, пройдут сцене Берёзовского культурно-досугового комплекса.

По данным организаторов, в заочном этапе девятого областного конкурса агитбригад «День НЕ зависимости» приняла участие 41 команда от 29 муниципальных образований области.

В финал второго этапа вышли 23 команды 19 районов и округов.