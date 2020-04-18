Финал областного конкурса агитбригад состоится 20 апреля в Арзамасском районе

11:36 — 19.04.2017

 Влада Светлова

Финал областного конкурса агитбригад состоится 20 апреля в Арзамасском районе

11:36 — 19.04.2017

 Влада Светлова


Финал областного конкурса агитбригад состоится 20 апреля в Арзамасском районе. Творческие выступления команд по пропаганде здорового образа жизни, пройдут сцене Берёзовского культурно-досугового комплекса.

По данным организаторов, в заочном этапе девятого областного конкурса агитбригад «День НЕ зависимости» приняла участие 41 команда от 29 муниципальных образований области. 

В финал второго этапа вышли 23 команды 19 районов и округов.

Теги: Губерния

8

Материалы по теме:

19.04.2017

Почти 26 млн рублей получат сельские школы на ремонт спортзалов

Правительство области распределило субсидии 21 школе.

19.04.2017

В округе Выкса прошло зарыбление первого водоёма

Около 100 кг молодняка карася и карпа, выращенного Полдеревским рыбхозом, выпущены в пруд Лебединка.

19.04.2017

Кстовский театр моды «Блюмарин» вновь в числе призёров XXI Национального конкурса

В четвёртый раз ребятам из кстовского Центра внешкольной работы им. С.А.Криворотовой удалось покорить Москву.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.