Фильмы о красоте северной природы и быте народов севера покажут в Арсенале

Цикл документальных и художественных фильмов о природе, людях и традициях северных регионов России «Северное кино» покажут в кино-концертном зале Арсенала в январе и феврале. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятского филиала центра современного искусства.

Программа «Северное кино» кино подготовлена в рамках параллельной программы выставки-интерпретации «Павильон «Крайний север», совместно с проектом «Докер» и «Film Fest Сlub»

«Русский север обладает множеством стойких ассоциаций, образов и мифов. Это и уникальный регион, законсервировавший традиционную русскую культуру, и огромные пустынные пейзажи тундры, чарующие своим минимализмом и высокой степенью экстремальности, и специфическая, почти застывшая жизнь коренных малочисленных народов севера и Сибири, затерянных среди периферийных снегов и до сих пор сохранивших архаичный тип производства и магические верования. Жизнь в пространстве вечной мерзлоты, так не похожая на привычную реальность средней полосы России, востребованный материал у современных российских режиссеров, о чем свидетельствует количество фильмов посвященных северной теме. Программа, подготовленная Арсеналом в рамках выставки «Павильон Крайний Север», и состоящая из документальных и художественных лент, предлагает зрителям подробнее, чем обычно всмотреться в медлительную медитативность природы, узнать о проблемах столкновения традиционных укладов и технократической цивилизации и построить собственный образ современного крайнего севера.»



18 января - «Атлантида русского севера» (реж. Софья Горленко, 2015, 71 мин.)

25 января - «Белый ягель» (реж. Владимир Тумаев, 2014, 90 мин.)

1 февраля - «Книга тундры. Повесть о Вуквукае – маленьком камне» (реж. Алексей Вахрушев, 2011, 105 мин.)

8 февраля - документальный альманах короткометражных фильмов «Дыхание тундры». «Охотники» (реж. Максим Арбугаев, 2014, 30 мин.) «Страна Удэхе» (реж. Иван Головнёв, 2014, 26 мин.)«Котлован» (реж. Никита Сутырин, 2015, 26 мин.)

15 февраля - «24 снега» (реж. Михаил Барынин, 2015, 93 мин.)

Начало показов в 12. 00.

Вход свободный. Бесплатные билеты можно получить в кассе в течение часа до начала события.