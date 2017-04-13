Фильм о Нижнем Новгороде и о послах города-организатора снимут к ЧМ-2018

Учреждение объявило открытый конкурс на право выполнения этих работ. Итоги должны быть подведены 28 апреля 2017 года. Срок изготовления фильма – 9 июня.

Как отмечается в техзадании, создатели должны будут отразить в ролике историю Нижнего Новгорода, его особенности, показать достопримечательности, основные объекты к мундиалю, сделать акцент на имиджевой составляющей и дать информацию о послах ЧМ в Нижнем Новгороде.