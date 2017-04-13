Фильм о Нижнем Новгороде и о послах города-организатора снимут к ЧМ-2018
«Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области» намерено направить 1,8 млн рублей на создание видеофильма о Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 и о послах города-организатора.
Учреждение объявило открытый конкурс на право выполнения этих работ. Итоги должны быть подведены 28 апреля 2017 года. Срок изготовления фильма – 9 июня.
Как отмечается в техзадании, создатели должны будут отразить в ролике историю Нижнего Новгорода, его особенности, показать достопримечательности, основные объекты к мундиалю, сделать акцент на имиджевой составляющей и дать информацию о послах ЧМ в Нижнем Новгороде.
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