Фестиваль военно-исторической реконструкции «Щит и Меч» пройдёт в Нижнем Новгороде

24 июня в 14:00 на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор»(г. Н. Новгород, ул. Горбатовская, д. 41) пройдёт VIII-й межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции «Щит и меч», посвящённый 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и памяти павших защитников Отечества, первыми встретивших врага. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Реконструкторы воссоздадут трагический для нашей страны момент – события первых дней ВОВ, последовавших за нападением войск фашистской Германии на СССР.

Традиционно перед началом военно-исторической реконструкции на территории музея для зрителей и гостей мероприятия будут организованы интерактивные площадки, на которых можно будет ознакомиться с бытом и вооружением солдат времён начала войны. Все действия будут сопровождаться музыкой и песнями довоенной эпохи. Зрители не только увидят захватывающие баталии, но и получат возможность пообщаться с реконструкторами той героической эпохи, услышать от них ответы на интересующие вопросы, получить консультации по историческим темам.

Реконструкция «Щит и меч» является частью одноимённой программы, которая включает в себя выступления перед учащимися школ, лицеев, ВУЗов с целью популяризации ратной истории Отечества, научную работу над методологией преподавания истории, разработку концепций выставочных экспозиций, музеев оружия, Залов воинской славы и многое другое.