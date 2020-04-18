Фестиваль «Радуга ремесел» состоится в Шахунье
Фестиваль «Радуга ремесел» состоится в Шахунье
Мастера-ремесленники представят основные ремёсла, существующие на севере Нижегородской области. Гостем фестиваля станет Дом национальностей из Санкт-Петербурга с программой выставки «Этнопарк». Экспозиция будет стилизована жилища разных народов — чум, сакля, юрта. Покажут гости и реконструкцию обрядов разных народов России.
Впервые фестиваль будет проходить в профессиональный праздник — «День народных художественных промыслов». Основная его цель — привлечение интереса к северу Нижегородской области как территории межэтнического согласия между народами.
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