Фестиваль "Кино без барьеров" пройдёт с 11 по 17 сентября в Нижнем Новгороде 14:02 — 08.09.2017 Ольга Севрюгина

Кинопоказы фильмов VIII Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью будут проходить с 11 по 17 сентября в Центре культуры, кино и досуга «Зарница». Начало сеансов в 13.00 и 14.30.



«Кино без барьеров» – уникальный для нашей страны фестиваль, проводится в Москве с 2002 года. Демонстрируемые на нем фильмы не просто затрагивают проблемы или успехи людей с инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров внутри и вокруг нас. Картины доказывают, что важно видеть в любом человеке прежде всего человека, а не те или иные его особенности, в том числе инвалидность. Это возможность войти в мир, о котором у многих очень смутные представления, связанные с жалостью и стереотипами.



Традиционно в городах России проходят кинопоказы фильмов-победителей Международного кинофестиваля «Кино без барьеров». В Нижнем Новгороде их проводит Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Инватур».



Цель мероприятия - привлечь внимание широкой общественности к проблемам людей с инвалидностью, продемонстрировать пути решения. К участию приглашены представители власти, специалисты, активисты некоммерческих организаций, люди с инвалидностью, средства массовой информации.



Вход бесплатный. Подробная программа на сайте www.invatur-nn.ru.

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