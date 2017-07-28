Фестиваль 'Кино без барьеров' начался в Нижнем Новгороде

В программу войдут около 30 короткометражек. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.



Вход на все сеансы будет бесплатным. Зрители увидят фильмы, посвященные людям с инвалидностью. Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к их проблемам и продемонстрировать пути их решения.



Открытие фестиваля состоится сегодня в 13.00 в Центре культуры, кино и досуга «Зарница». В торжественной церемонии примет участие заместитель главы города Михаил Кузнецов. В фойе кинотеатра пройдет выставка творческих работ учащихся школы № 56 Приокского района и мастер-классы от организаторов фестиваля.





Кинопоказы фильмов VIII Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью будут проходить до 17 сентября в Центре культуры, кино и досуга «Зарница». Начало сеансов в 13.00 и 14.30.