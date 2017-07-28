Фестиваль "Кино без барьеров" начался в Нижнем Новгороде
Фестиваль "Кино без барьеров" начался в Нижнем Новгороде
Вход на все сеансы будет бесплатным. Зрители увидят фильмы, посвященные людям с инвалидностью. Как отмечают организаторы, основная цель мероприятия — привлечь внимание общественности к их проблемам и продемонстрировать пути их решения.
Открытие фестиваля состоится сегодня в 13.00 в Центре культуры, кино и досуга «Зарница». В торжественной церемонии примет участие заместитель главы города Михаил Кузнецов. В фойе кинотеатра пройдет выставка творческих работ учащихся школы № 56 Приокского района и мастер-классы от организаторов фестиваля.
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