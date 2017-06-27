Фестиваль «Город спорта» прошёл в Дзержинске

Экологическая программа «Чистый город», подготовленная молодёжным движением «МЫ!», работающим на дзержинской площадке СИБУРа, стала одним из наиболее интересных событий фестиваля «Город спорта», который прошёл в Дзержинске.

На развернутом в рамках праздника молодёжном «экологическом посту» была организована площадка, посвящённая природоохранным темам ( в том числе и раздельному сбору мусора). Жители города приносили пластиковую тару и сдавали её в специальные контейнеры для вторичной переработки. Также на площадке работали мастер-классы для детей и фотозона. В «квартале изобретателей» прошло зрелищное химическое шоу, собравшее множество зрителей.Фестиваль «Город спорта», организованный администрацией Дзержинска, был поддержан СИБУРом в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел». Мероприятие было приурочено к празднованию Всероссийского Дня молодёжи. Основные события фестиваля развернулись на центральной городской площади. Её территория была разбита на отдельные кластеры, в каждом из которых проходили тематические акции.