Фестиваль «Дружба народов» пройдёт в Нижнем Новгороде 13-15 сентября 09:22 — 12.09.2017 Ольга Севрюгина

Фестиваль «Дружба народов» пройдёт в Нижнем Новгороде 13-15 сентября



Гимн России на фестивале исполнит сводный хор из тысячи участников.



Они пронесут по городу 100-метровый флаг России. В фестивале примут участие более 50 творческих коллективов из 14 регионов Приволжского федерального округа. В мероприятии будет задействовано более 1,5 тысячи человек. Кроме парада национальных коллективов на площади Минина и Пожарского состоится ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, в которой примут участие около 80 мастеров. Запланирована дегустация блюд национальных кухонь и интерактивная программа «Рушник дружбы» - 25-метровое полотно соберёт национальные орнаменты региона.



На фестиваль приедут коллективы со всего ПФО. Это ансамбли и оркестры, которые имеют статус профессиональных. Главное событие — красочное шествие национальных коллективов с Верхне-Волжской набережной до площади Минина и Пожарского начнётся в 15. 00. В параде примут участие башкиры, татары, удмурты, марийцы и представители других национальностей, живущих в Приволжском федеральном округе. В подарок от организаторов все музыкальные коллективы получат огромные пряники с городецкой росписью.

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