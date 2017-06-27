Фестиваль "Чернозем" пройдет в Нижнем Новгороде 12:06 — 27.06.2017 Ольга Севрюгина

Интерактивный фестиваль искусств "Чернозём" пройдет на территории Культурного центра "Почаина" 8 и 9 июля.



Это семейный фестиваль, который обещает познакомит жителей и гостей города с неформальной творческой жизнью Нижнего Новгорода, Москвы, и Санкт-Петербурга во всех её проявлениях — от живописи до театра. Каждый посетитель фестиваля сможет стать не только зрителем и слушателями, но и художником, строителем, ремесленником и даже артистом. Фестиваль работает над созданием атмосферы того самого торжища Балчуг, что существовало в Почаинском овраге в XIX веке. В центре базарной площади развернется театрализованное действо: торговцы в исторических костюмах, кузнецы, девицы в сарафанах, зазывалы, коробейники и стилизованный фудкорт. На Кремлевском дворе развернется арт-мастерская, где можно будет порисовать лошадок вместе с московским художником Garry Zooh, построить город из глины с Митрой Нижегородским, стать участником живой картины. А на фестивальной сцене оба дня будет удивлять зрителей обширная концертная программа: от русской рок-музыки второй волны до ирландской плясовой, а также национальные танцы, театры пластики и огня и кинотеатр под открытым небом.

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