Фестиваль частушки «Фролищенские гостёбы» состоится в Нижегородской области
Фестиваль частушки «Фролищенские гостёбы» состоится в Нижегородской области
Фестиваль – яркое событийное мероприятие, в рамках которого для туристов и гостей праздника будет организована интерактивная программа «Деревенские подворья», где можно познакомиться с русским обрядом сватовства, поучаствовать в смотринах жениха и невесты, подготовить приданое, поучаствовать в подписании свадебного договора или овладеть искусством свахи.
Также все желающие смогут посетить Свято-Успенский мужской монастырь «Флорищева Пустынь», с последующим обедом в трапезной, поучаствовать в эко-ярмарке «Фролово жито» и ярмарке мастеров «Фролова артель».
Фестиваль пройдёт на живописной поляне, недалеко от речки Лух, излюбленного места туристов-байдарочников.
Программа Фестиваля
12.00 – начало праздника:
- Ярмарка мастеров «Фролова артель»
- Гастрономический фестиваль «Фролово жито»
- «Частушечный разгуляй» - площадка народных игр и забав
- Деревенские подворья. Знакомство с обрядом сватовства на Руси.
13.00 – театрализованное открытие
13.15 - конкурс частушек самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Веселей с частушкой жить!»
15.00 – экскурсия в Фролищенский монастырь
300
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