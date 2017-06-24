Фестиваль частушки «Фролищенские гостёбы» состоится в Нижегородской области 10:22 — 23.06.2017 Ольга Севрюгина

4-й Межрегиональный Фестиваль частушки «Фролищенские гостёбы» состоится 15 июля в посёлке Фролищи Володарского района.



Фестиваль – яркое событийное мероприятие, в рамках которого для туристов и гостей праздника будет организована интерактивная программа «Деревенские подворья», где можно познакомиться с русским обрядом сватовства, поучаствовать в смотринах жениха и невесты, подготовить приданое, поучаствовать в подписании свадебного договора или овладеть искусством свахи.



Также все желающие смогут посетить Свято-Успенский мужской монастырь «Флорищева Пустынь», с последующим обедом в трапезной, поучаствовать в эко-ярмарке «Фролово жито» и ярмарке мастеров «Фролова артель».



Фестиваль пройдёт на живописной поляне, недалеко от речки Лух, излюбленного места туристов-байдарочников.





Программа Фестиваля



12.00 – начало праздника:



- Ярмарка мастеров «Фролова артель»



- Гастрономический фестиваль «Фролово жито»



- «Частушечный разгуляй» - площадка народных игр и забав



- Деревенские подворья. Знакомство с обрядом сватовства на Руси.



13.00 – театрализованное открытие



13.15 - конкурс частушек самодеятельных творческих коллективов и исполнителей «Веселей с частушкой жить!»



15.00 – экскурсия в Фролищенский монастырь

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