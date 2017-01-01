Фестиваль «Арзамасский валенок - 2017» состоится в Нижегородской области 11 февраля

16:41 — 23.01.2017

 Елисавета Торопова


Открытый областной фестиваль декоративно-прикладного искусства «Арзамасский валенок — 2017» состоится 11 февраля 2017 года в р. п Выездное Арзамасского муниципального района Нижегородской области. 

Каждому пришедшему в валенках организаторы фестиваля гарантируют приз. В программе фестиваля: конкурс авторских работ, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по валянию, художественному оформлению сувенирных валенок, «От Волги до Амура валенки — предмет гламура» — конкурс на лучшую снежную скульптуру валенка из снега; «Валенки шоу» — игровые и развлекательные площадки: игра в городки валенком, забег в валенках, народные игры и забавы с детьми и взрослыми с призами, гадания с валенком и многое другое.

На время работы фестиваля приглашаются добровольные помощники (волонтеры), которые по направлению Оргкомитета могут выполнять организационную и консультационную работу в ходе фестиваля (обращаться в Оргкомитеты на местах).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

11:00 Заезд участников, регистрация

12:00 Начало работы выставок «Деревня мастеров», «Чайная гавань», игровых площадок, мастер-классов,

12:30 Шествие делегации официальных лиц праздника, оценка жюри работ конкурсантов

13:00 Торжественное открытие фестиваля «Арзамасский валенок — 2017»

— Театрализованная игровая программа

— Концертная программа

— Игровая программа «Валенки шоу»

15:30 Награждение участников фестиваля

Теги: Губерния

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