Фестиваль «Арзамасский валенок - 2017» состоится в Нижегородской области 11 февраля
Открытый областной фестиваль декоративно-прик
Каждому пришедшему в валенках организаторы фестиваля гарантируют приз. В программе фестиваля: конкурс авторских работ, выставка изделий декоративно-прик
На время работы фестиваля приглашаются добровольные помощники (волонтеры), которые по направлению Оргкомитета могут выполнять организационную и консультационную работу в ходе фестиваля (обращаться в Оргкомитеты на местах).
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
11:00 Заезд участников, регистрация
12:00 Начало работы выставок «Деревня мастеров», «Чайная гавань», игровых площадок, мастер-классов,
12:30 Шествие делегации официальных лиц праздника, оценка жюри работ конкурсантов
13:00 Торжественное открытие фестиваля «Арзамасский валенок — 2017»
— Театрализованная игровая программа
— Концертная программа
— Игровая программа «Валенки шоу»
15:30 Награждение участников фестиваля
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