Фарм-клуб «Торпедо» подписал заволжанина Евгения Белохвостикова

Пополнивший ряды ХК «Саров» уроженец Заволжья защитник Евгений Белохвостиков ранее выступал за «Чайку», «Саров» и «Торпедо». Контракт 25-летнего игрока рассчитан на один год.

Цвета «Сарова» (Высшая хоккейная лига) Евгений защищал в сезонах 13/14 и 15/16, провёл 13 матчей и набрал 2 очка (0 + 1). Всего же на его счету 60 игр (1 + 6) в ВХЛ и 101 (0 + 4) – в КХЛ. При этом 59 матчей Белохвостиков сыграл в сезоне 13/14 в форме «Торпедо», тогда он сделал одну результативную передачу. В Континентальной лиге воспитанник заволжского хоккея также играл за новокузнецкий «Металлург» (35 встреч) и «Ладу» (7). Показатели в минувшем сезоне: «Лада» – 3 игры и 0 очков, «Дизель» (ВХЛ) – 33 и 3 (0 + 3).