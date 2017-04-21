Ежегодная профориентационная выставка представит 21 апреля в Арзамасе ведущие учебные заведения

10:20 — 21.04.2017

 Влада Светлова

Ежегодная профориентационная выставка представит 21 апреля в Арзамасе ведущие учебные заведения

10:20 — 21.04.2017

 Влада Светлова


Ежегодная профориентационная выставка представит 21 апреля в Арзамасе ведущие учебные заведения. На вопрос «Куда пойти учиться» постараются ответить почти три десятка ВУЗов, колледжей и техникумов из Нижнего Новгорода и Арзамаса.

По задумке организаторов, в числе которых департамент образования администрации города Арзамас, выставка поможет выпускникам школ заранее выбрать и лучше подготовиться к поступлению в заинтересовавшее их учебное заведение. Пройдёт мероприятие на базе Арзамасского филиала Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Теги: Губерния

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