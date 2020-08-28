Это шикарно! Сестры Аверины завоевали 4 медали на двоих на ЧМ по художественной гимнастике

По данным Первого канала, в упражнении с обручем Арина Аверина уступила сестре Дине всего одну десятую балла, а в элементах с мячом, наоборот, обогнала ее на три десятых. Российские гимнастки в очередной раз доказали, что им нет равных.За выступлением сестер Авериных с замиранием сердца следили миллионы, в том числе, первый в истории посол Чемпионата мира по художественной гимнастике Алина Кабаева. Ее официально представили на церемонии открытия.«Впервые в истории две сестренки на пьедестале, это было так красиво. Это шикарно и здорово. Я сама не понимаю, где Арина, а где Дина. Показывают, то золото у Дины, то у Арины. Конечно, я испытываю гордость. В первую очередь за девчонок, за своего тренера Ирину Александровну Винер. Мы приходим и уходим, а она остается, воспитывает и тренирует сначала маленьких, а затем и больших звезд», - сказала Алина Кабаева: