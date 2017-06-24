Ещё одна турецкая авиакомпания запустила рейсы в Стамбул из Нижнего Новгорода

Рейсы планируется выполнять трижды в неделю. Вылет из Нижнего Новгорода в понедельник – в 4.10, в среду – в 3.50, в пятницу – 4.30. Время в пути – 3 часа 30 минут. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Полеты - на Boeing 737-800. Рейсы осуществляет турецкая компания-лоукост (от английского: низкая стоимость). Такие авиакомпании экономят на дополнительных услугах во время полёта. Стоимость билетов на маршруте Нижний Новгород – Стамбул - от 8000 рублей за перелёт в обе стороны.

Другая турецкая авиакомпания выполняет рейсы в Стамбул на Airbus 321 каждые вторник, среду, пятницу и воскресенье.